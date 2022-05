Guvernul de la Chișinău s-ar opune deschiderii la Orhei a unei extensii a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Actuala guvernare practic blochează, cu intenție vădită, acest proiect important pentru întreaga societate din Republica Moldova, afirmă Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, transmite presa de la Chișinău.

Într-o conferință de presă de la IPN, Dinu Țurcanu a menționat că a convenit, încă anul trecut, cu Dorel Toader, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, să deschidă o filială a universității la Orhei. Dorel Toader a vizitat Orheiul, oraș care are, potrivit lui Dinu Țurcanu, „o infrastructură unică în Republica Moldova, sub aspectul grijii, curățeniei, dotărilor pe care le are, începând de la drumurile asfaltate până la tot ce înseamnă comodități, pe care municipalitatea le oferă tuturor cetățenilor”.

Rectorul Universității „A.I.Cuza” din Iași a făcut un demers conducerii Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” de la Orhei, în care și-a exprimat intenția de a deschide această extensie și a cerut respectuos oferirea spațiului după orele de program ale colegiului. Același model se aplică și la Bălți, unde a fost deschisă o filială a Universității „A.I.Cuza” din Iași. Ulterior, s-a discutat ca filiala să fie deschisă în altă clădire. Au fost identificate mai multe edificii. Și Consiliul Raional Orhei, și Primăria orașului Orhei, sunt gata să aloce bani pentru clădirea extensiei Universității „A.I.Cuza” din Iași, a precizat Dinu Țurcanu.

„Am făcut un demers către Ministerul Educației, care a răspuns că nu este posibilă deschiderea acestei extensii, pentru că în protocoalele de colaborare dintre ministerele educației de la București și Chișinău nu este prevăzut expres inaugurarea unei astfel de extensii”, a menționat Dinu Țurcanu. Președintele raionului Orhei este de părere că reacția guvernării de la Chișinău vizavi de aces proiect nu este altceva decât „o gelozie combinată cu rea intenție”.

Factorii de decizie de la Orhei au insistat ca subiectul să fie discutat la ședința comună a guvernelor de la Chișinău și București. La ședința guvernelor s-a semnat un acord de colaborare dintre ministerele de profil, unde este stipulat că se încurajează deschiderea extensiilor universităților din România pe teritoriul Republicii Moldova. În răspunsul oferit, ministrul educației și cercetării al Republicii Moldova a specificat că deschiderea extensiunilor este posibilă doar acolo unde există universități. „În sensul ăsta, ar fi eligibile pe raza Republicii Moldova doar trei orașe – Bălți, Chișinău și Cahul”, a subliniat Dinu Țurcanu.

Președintele de raion susține că la Orhei este posibilă crearea unei filiale a Universității „A.I.Cuza” din Iași. Primăria orașului și Consiliul raionului Orhei poate pune la dispoziție o clădire pentru instituție. Aici ar urma să fie deschise două facultăți: chimie alimentară și geografia turismului.