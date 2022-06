Ambasada României la Chișinău anunță că a fost lansată aplicația de mobil StudyinRomania, demers menit să faciliteze contactul dintre universitățile din țară și studenții/persoanele interesate de oferta de studii ale acestora.

Aplicația se adresează atât tinerilor din afara țării (din state UE și non-UE), cât și celor din România, care au vârsta între 18 și 30 de ani și sunt interesați să urmeze un program de studiu în universitățile din România – fie pe durata unui ciclu întreg, fie pentru un semestru.

„Prin intermediul a două meniuri principale: I want to study in Romania / Vreau să studiez în România și I am a student in Romania / Sunt student în România, aplicația oferă informații în engleză și română despre România, detalii cheie despre universitățile românești, centrele universitare și oferta educațională disponibilă, procesul de admitere, burse, vize și permis de rezidență, drepturile și obligațiile studenților, organizațiile studențești, voluntariat sau Programul Erasmus+. Utilizatorii pot să își seteze subiecte de interes pentru a primi notificări”, a mai informat Ambasada României la Chișinău.

Aplicația este disponibilă online, în variante pentru Android și iOS, și este interconectată cu platforma StudyinRomania.