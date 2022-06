Românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt invitați sâmbătă, 25 iunie, la Festivalul Ziua Mediului, unde se va organiza o drumeție la Vadu-Rașcov, una dintre cele mai bogate, diverse și prețioase destinații turistice din Republica Moldova.

Doritorii vor avea posibilitatea să descopere o localitate care abundă de istorie și frumusețe: stânca „Muntele Roșu”, cascadă, grote săpate în stânci, ruinele unei biserici ortodoxe și a unei sinagogi, clopotniță, cea mai veche biserică catolică din țară, satul de baștină al lui Dumitru Matcovschi, un peisaj de o frumusețe ieșită din comun etc.

Călătoria va fi oferită gratuit de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova și va fi ghidată de Nikolai Romanovici (Putniki), unul dintre autorii Ghidului.

Pentru participare, doritorii sunt rugați să completeze formularul de înregistrare, afișat pe Facebook, în pagina Ziua Mediului.

Evenimentul are loc în contextul lansării „Ghidului Ecoturistic de-a lungul celor două maluri ale Nistrului de la Hrușca la Cioburci” – care descrie situri, rezervații și complexe ecologice/naturale aflate pe ambele maluri ale Nistrului, realizat de AO Parcurile Viitorului, Eco-Tiras și Putnik (Tiraspol) din platforma ecologică a Programului „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

În acest an, Festivalul Ziua Mondială a Mediului are loc în perioada 4-30 iunie. Este organizat de Asociația Jurnaliștilor de Mediu, cu sprijinul Programului de Granturi Mici GEF – PNUD, Suediei, Uniunii Europene, Organizației Mondiale a Sănătății, Ministerul Mediului, precum și al comunității de mediu – organizații de mediu, activiști și activiste, afaceri verzi etc.