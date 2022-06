Vineri, 24 iunie, de Ziua Iei, la Palatul Behague, reşedinţa Ambasadei României din Franţa, va avea loc o paradă a costumului popular românesc marca „Flori de Ie” în cadrul Festivalului „RomânIA Autentică”, notează Mediafax.

20 de femei de succes din România şi Franţa, cu vârste cuprinse între 25 şi 70 de ani, din domeniul afacerilor, diplomaţiei şi culturii, vor defila atât în costume tradiţionale, cât şi în creaţii recente ale casei Flori de Ie, pentru a celebra Ziua Iei. La manifestare va participa şi grupul „Duo ConTe”, format din violoniştii români Ingrid şi Bogdan Nicola, iar publicul va putea degusta produse culinare româneşti.

„Flori de Ie îşi doreşte o prezenţă puternică a valorilor româneşti. După Havana, Londra, New York, Abu Dhabi, Viena, Bari, Shanghai, Bergamo, Dubai, Tokyo, Copenhaga şi Ankara, Parisul se bucură iar de frumuseţea iei şi a portului tradiţional românesc, de data aceasta sub marca RomânIa Autentică. Am viziunea iei româneşti ca emblemă a succesului, a antreprenoriatului, a mândriei de a-ţi purta sufletul la vedere, în orice loc. Nu creăm pret-a-porter sau high couture, scriem femeia de succes a acestor vremuri”, a declarat Cristina Chiriac, fondatoarea mărcii „Flori de ie”, iniţiatoarea festivalului RomânIA Autentică şi preşedinta CONAF.

Ziua Iei este sărbătorită în fiecare an la 24 iunie, odată cu sărbătoarea de Sânziene. La 21 iunie 2022, Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru instituirea zilei de 24 iunie ca „Ziua Iei”.