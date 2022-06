Unioniștii de la Asociația „UNIREA-ODIP”, împreună cu mai mulți veterani ai războiului de la Nistru, au organizat un eveniment dedicat Zilei Tricolorului, marcată anual la data de 26 iunie. Acțiunea numită „Onor la tricolor” a avut loc la Cimitirul Eroilor Români din Chișinău, organizatorii aducând un omagiu ostașilor care și-au dat viața pentru patrie.

Evenimentul a început cu un tedeum oficiat de Mitropolia Basarabiei în memoria eroilor neamului românesc. Ulterior, a fost sfințit tricolorul și înălțat la intrarea în Cimitirul Eroilor din Chișinău.

„De-a lungul istoriei, am fost dezbinați, deportați, ne-au luat credința și tot ce aveam mai sfânt, dar tricolorul a rămas mereu călăuza și simbolul cel mai sacru al neamului românesc. Ziua Drapelului Național, pe care o marcăm astăzi, este o zi a mândriei și a demnității naționale, este ziua în care cinstim aceste trei culori sublime – albastru, galben și roșu, toate cu o semnificație aparte. La 1 decembrie 2016, alături de mii de buni români, am scris istorie – am întins 1 kilometru de tricolor pe străzile din Chișinău și am demonstrat că Republica Moldova vrea unire. Să ne iubim tricolorul și să păstrăm mereu vii valorile și idealurile transmise de străbuni”, a declarat Vlad Bilețchi, președintele „UNIREA-ODIP”.

Ziua de 26 iunie fost aleasă Ziua Drapelului Naționale în amintirea zilei când, în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul a fost adoptat ca simbol al națiunii române.