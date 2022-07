Doi actori consacrați, Marius Manole de la București și Anatol Durbală de la Chișinău, vor apărea în scena Teatrului „Alexei Mateevici”, unde se montează spectacolul „Eu sunt vântul”. Premiera va avea loc în septembrie, în cadrul Reuniunii Teatrelor Românești la Chișinău, potrivit Jurnal.md.

„E prima dată când se întâmplă ca un actor din România să facă un spectacol într-un teatru din Chișinău. Am așteptat această experiență, îl știu pe Anatol de foarte mulți ani, îl admiram foarte tare, iar acum am și descoperit un om foarte frumos. E un noroc că se întâmplă această colaborare, dar din punctul meu de vedere, ea se întâmplă destul de târziu și mă gândesc de ce în 30 de ani noi nu am reușit să facem acest schimb”, a declarat actorul Marius Manole de la Teatrul Național „Ion Luca Caragiale” din București.

Și actorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Anatol Durbală, este entuziasmat de noua colaborare.

„Am un partener, un artist mare din România, Marius Manole, care a acceptat să vină aici în Republica Moldova și să facem împreună un spectacol. Sunt acolo niște adevăruri care nu te lasă să dormi noaptea. Ne sunăm cu Marius și repetăm și online sau prin tot felul de modalități, la telefon și venim dimineața cu întrebări noi și descoperim momente noi”, a precizat acesta.

Regizorul Sorin Militaru așteaptă cu nerăbdare să vadă reacția publicului de la Chișinău, în condițiile în care spectacolul are o miză culturală „extrem de puternică”.

„Textul nu a fost jucat niciodată în limba română. Cred că acest amestec de limbi, de culturi, de concepții, de viziuni diferite va duce la un spectacol minunat. Vom face turnee în România, vom juca și aici, și acolo…”, a menționat regizorul.

Spectacolul „Eu sunt vântul”, de Jon Fosse, în regia lui Sorin Militaru, va deschide stagiunea 2022-2023 a Teatrului „Alexei Mateevici”.