Fostul șef al Serviciul Antigrindină din R. Moldova, Serghei Eremeico, este omul de care își leagă speranța fermierii și agricultorii din România. Acesta este implicat într-un proiect menit să provoace precipitații pe teritoriul României și Bulgariei, se arată într-un reportaj realizat de Digi24.

Specialişti din toată lumea avertizează că, la nivel mondial, viitorul ar putea veni cu posibile conflicte între țări, scopul fiind de control al zonelor cu rezerve de apă. Stimularea precipitațiilor ar putea reprezenta însă o soluție salvatoare. Iar România a trecut la fapte. Anul acesta, experimentele din România au fost realizate în parteneriat cu Administrația pentru Protecție Antigrindină din Bulgaria. Două avioane speciale pentru astfel de misiuni, „Bravo” și „Charlie”, au zburat de aceasta data pentru a însămânța norii cu iodură de argint și a obține stimularea ploilor.

„Am activat în R. Moldova din 1997 și până în 2019. În ultimii patru ani, lucrăm pentru România și avem rezultate foarte multe și sunt foarte bune. Fermierii trebuie să cunoască faptul că avem specialiști foarte buni, avem dorință foarte mare să obținem rezultate pentru fermieri. Cunoaștem că România e o țară agricolă și ploaia e necesară. Și, totodată, putem să spunem, cu avioanele se poate și combate grindina”, a explicat directorul programului, Serghei Eremeico.

Experimentul a fost testat cu succes anul trecut și în Bulgaria, însă nu pentru ploaie, ci pentru grindină, fenomen care amenință an de an culturile agricole și în țara vecină.

„Am avut succes, am însămânțat 117 nori și am pornit numai de la 7 nori. A fost un mare succes, iar în acest an am continuat acest experiment. Este o inovație, România este prima țară din zona balcanică ce experimentează stimularea ploii. Am avut investiții, le-am făcut anul trecut ca program pilot. Dar anul acesta va fi o activitate regulată”, a conchis Serghei Eremeico.

Programul experimental desfășurat în România, pe zonele cu potențial agricol, acoperă în total 3,8 milioane de hectare de teren. Rezultatele sunt extrem de importante în contextul în care an de an frecvența secetei crește îngrijorător.