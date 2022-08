Securitatea regională în contextul evenimentelor din ultima perioadă, dar și sprijinul oferit R. Moldova de către autoritățile de la București în parcursul european au fost printre principalele subiectele abordate de vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian, și Ambasadorul României în R. Moldova, Cristian-Leon Țurcanu.

Vicepremierul Oleg Serebrian a declarat la întrevederea cu diplomatul de la București că cele mai actuale teme, în interacțiunea dintre Chișinău și Tiraspol, vizează interesele cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului, liniile primordiale de intervenție din partea autorităților naționale și potențialii pași ce pot fi întreprinși.

„În cadrul întrevederii de azi cu Oleg Serebrian, Viceprim-ministru pentru reintegrare, am discutat despre recentele evoluții de securitate și implicațiile acestora asupra regiunii. Totodată, am reiterat sprijinul acordat de autoritățile de la București pentru avansarea agendei de integrare europene a Republicii Moldova în beneficiul direct al cetățenilor. Am acordat o atenție deosebită temelor legate de dinamica curentă a interacțiunii dintre Chișinău și Tiraspol”, a scris ambasadorul într-o postare pe Facebook.

În final, viceprim-ministrul Oleg Serebrian l-a felicitat pe Cristian-Leon Țurcanu cu ocazia preluării mandatului de la Chișinău și a exprimat mulțumiri autorităților din România pentru „sprijinul multidimensional, necondiționat și bine intenționat care este enorm apreciat de către cetățenii din Republica Moldova”.