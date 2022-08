Guvernarea de la Chișinău întreprinde pași concreți care ar urma în câțiva ani să asigure independența energetică a Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepremierul Andrei Spânu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.

Astfel, oficialul a enumerat pașii întreprinși în ultima perioadă în domeniul energetic pentru diversificarea surselor de energie pe teritoriul Republicii Moldova.

„În sfârșit se lucrează la Strategia energetică pentru anul 2050. În toamnă vom avea primul concept la care s-a lucrat foarte mult cu experți internaționali și cu societatea civilă din R. Moldova. Un alt element important este că noi ne dorim diversificare. Nu mai putem fi o republică dependentă de o singură sursă energetică. În acest sens, am modificat Legea cu privire la electricitate, ca să achiziționăm energie din minimum două surse și din luna mai deja cumpărăm 30% din electricitate din Ucraina. Acum, în iulie, am votat Legea gazelor care prevede obligația de a crea stocuri strategice de gaze ca să nu mai fim în situația în care să nu știm dacă vom avea sau nu gaz în zilele următoare. De asemenea, vom implementa, așa cum am promis, Pachetul III energetic în maximum un an și jumătate. Am demarat construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, un proiect care trebuia demult să fie realizat. Acum deja se lucrează în teren și în primăvara anului viitor va începe instalarea propriu-zisă a pilonilor”, a declarat Andrei Spînu în cadrul unei ședințe la care a fost prezentat raportul la un an de activitate al Guvernului Gavrilița.

Totodată, vicepremierul de la Chișinău a mai amintit că Republica Moldova a fost conectată la rețeaua europeană de transport al energiei electrice, lucru realizat de urgență, în decurs de câteva luni.

„Cel mai important este că ne pregătim de iarna care vine. Toată lumea înțelege că va fi o iarnă complicată și noi nu ascundem acest lucru. (…) Prin urmare, am semnat un Acord de împrumut cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de 300 de milioane de euro, care să ne permită să creăm stocuri suplimentare de gaz și să avem resurse pentru a putea achiziționa gaze în situații de urgență. Deja avem disponibile 24 de milioane de metri cubi de gaze stocate în depozitele din România”, a mai punctat Andrei Spînu.

Ministrul Infrastructurii de la Chișinău a mai adăugat că autoritățile investesc și în eficiența energetică, dar și în resurse regenerabile de energie.

„Avem o mișcare fără precedent în domeniul energiei și cred că în următorii doi-trei ani, R. Moldova va fi într-o cu totul altă situație decât a fost atunci când am preluat guvernarea”, a mai spus oficialul.

Amintim că miniștrii din cadrul Guvernului condus de Natalia Gavrilița și-au prezentat astăzi raportul de activitate cu ocazia unui an de guvernare. Potrivit premierului de la Chișinău, cel mai mare succes din primul an de guvernare a fost obținerea statutului de stat candidat la UE de către Republica Moldova. La capitolul reușite, au mai fost încadrate și reforma în justiție, deblocarea asistenței internaționale pentru Republica Moldova, dar și ridicarea cotelor la exporturi în UE.