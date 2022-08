Un drum modern va lega punctul de trecere a frontierei Galaţi-Giurgiuleşti (Republica Moldova) de podul peste Dunăre de la Brăila. Este vorba despre un proiect al Consiliului Judeţean Galaţi, realizat în colaborare cu Compania Naţională de Drumuri.

Autorităţile gălăţene au semnat luni contractul privind realizarea studiului de fezabilitate pentru viitoarea şosea. Aceasta va face legătură între Drumul Expres Galaţi – Brăila, aflat în stadiu avansat de realizare, şi viitoarea Centură Mare a Galaţiului care pleacă din punctul de trecere a frontierei cu Republica Moldova.

Drumul va avea aproximativ 8 kilometri şi patru benzi de circulaţie. Traseul va fi stabilit în următoarele luni.

„Am finalizat deja procedurile pentru demararea primilor paşi, astfel încât firma care a câştigat licitaţia are mai puţin de jumătate de an să configureze traseul noului drum, inclusiv eventualele pasaje sau poduri, şi să realizeze studiile necesare acestui proiect (studiul geotehnic, hidrologic, de trafic, impactul de mediu, ridicări topografice etc). După întocmirea documentaţie, proiectul va fi depus spre finanţare de către CNAIR, cei cu care avem un parteneriat în acest sens, în cadrul Programului Operaţional de Transport”, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea pe Facebook, citat de Ziarul Financiar.

În ceea ce priveşte Drumul Expres Galaţi-Brăila, acesta este construit parţial. Fundaţia a fost realizată pe o lungime de aproximativ 9 kilometri, iar constructorul este în procedură de obţinere a avizelor de mediu pentru a demara lucrările la podul peste Siret şi la pasajul peste triajul Barboşi.