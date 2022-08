Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a declarat că apreciază activitatea Guvernului de la Chișinău, dar dacă ar fi fost premier ar fi făcut, totuși, câteva remanieri guvernamentale.

Potrivit șefei statului, activitatea de până acum a Guvernului de la Chișinău a fost una bună, având în vedere contextul dificil în care s-a acționat.

„Nimeni nu și-a imaginat că o să avem război în Ucraina, criza energică, inflație cum n-am mai avut din anul 1999. Toate acestea lucruri au creat un context dificil. Cred că în acest context dificil, activitatea Guvernului poate fi apreciată ca „bine”, dar este adevărat că sunt domenii unde lucrurile s-au mișcat mai repede, în pofida capacităților mici, scăzute la ministere. Sunt și ministere care s-au mișcat încet. Cred că este nevoie de mai multă viteză. Cred că sunt miniștri care au reușit și să comunice cu oamenii, dar sunt și miniștri care nu au comunicat cu oamenii, cu agenții economici sau cu părțile interesate, care țin de domeniul lor. Am fost și eu ministru și nu din prima am înțeles cât este de important este să mergi să comunici cu oamenii. (…) Sunt anumite probleme pe care nu ai cum să le rezolvi astăzi pentru că așa este situația. Însă, când mergi și le explici oamenilor de ce, atunci ei înțeleg. Din această perspectivă am așteptări de la unii miniștri”, a declarat Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru NordNews.

Totodată, șefa statului a refuzat să spună care, în opinia sa, sunt acele ministere unde „lucrurile se mișcă mai lent”, subliniind că aceasta este responsabilitatea premierului de la Chișinău.

„Este echipa ei, responsabilitatea ei. În momentul în care trebuie să se facă o remaniere, ea este cea care trebuie să o anunțe. Eu aș fi făcut niște remanieri dacă eram prim-ministru”, a precizat Maia Sandu.

Amintim că la 8 iulie 2022 au avut loc remanieri în Guvernul Natalia Gavrilița. Atunci, Viorel Gherciu a fost revocat din funcția de ministru al Agriculturii de la Chișinău, iar in locul lui a fost numit deputatul PAS, Vladimir Bolea.