Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) devine prima instituție de învățământ superior din România care are autorizație de funcționare pentru toate ciclurile de învățământ: de la grădiniță până la doctorat și studii post-universitare, transmite Ziarului de Iași.

Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) a emis o autorizație provizorie de funcționare și pentru două clase de liceu – de mate-info și științe sociale, care se vor desfășura sub umbrela UAIC.

În momentul de față se așteaptă ordinul de ministru prin care să fie confirmată autorizația ARACIP, însă cei de la UAIC nu vor să înmatriculeze elevi încă de anul acesta, ci vor să înceapă de anul viitor, fiindcă admiterea la liceu s-a încheiat și clasele s-ar umple doar cu candidații care nu au prins loc și cei care vor să se transfere.

„Unul dintre obiectivele noastre strategice, ale universității, a fost și este de a înființa toate treptele învățământului preuniversitar: aveam grădiniță, școală primară, anul trecut am depus dosar de autorizare provizorie pentru gimnaziu și am obținut autorizarea, iar anul acesta am făcut la fel pentru liceu. În momentul de față avem autorizate toate cele 4 trepte de studiu, începând cu grădinița”, a declarat prof.dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC.

Coordonatorul activităților de la liceu și a tuturor programelor preuniversitar de la UAIC este lectorul universitar Bogdan Neculau, cadru didactic al universității, care a avut și experiență în zona preuniversitară, fiind și inspector de specialitate în cadrul ISJ Iași.

Acesta a explicat pentru „Ziarul de Iași” că dorința universității este de a oferi un pachet complet pentru familiile din Iași și din Moldova: posibilitatea ca un copil să studieze, de la grădiniță până la studii superioare, sub supravegherea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

„Ce m-a încântat pe mine foarte tare este că această comisie ARACIP a apreciat ideea de noutate ca elevii să facă fizica în laboratorul de fizică din universitate, pus la dispoziție de Facultatea de Fizică. Cooperarea asta este unică: Facultatea de Chimie a pus și ea un laborator la dispoziție, orele de Informatică se vor face în laboratoarele de la facultatea de profil și tot așa”, a explicat Bogdan Neculau.

Liceul va avea un statut special, se va face și practică pedagogică de către studenții care urmează modulele necesare pentru a deveni profesori la UAIC. Iar începând cu ultimii doi ani, toate unitățile preuniversitare de la UAIC nu mai sunt exclusiv pentru profesori și alt personal al universității, ci s-au deschis pentru întreaga comunitate. „Se dă concurs, sunt interviuri, avem criteriile standard, există o prioritate pentru copiii angajaților, dar mulți au venit din afară. Legea ne dă voie acum să avem și profesori titulari pe preuniversitar, dar momentan nu avem angajați, profesorii care fac activități la noi, de altfel de valoare, cunoscuți și apreciați în sistemul universitar, au contract la plata cu ora”, a punctat prof.dr. Tudorel Toader.

Elevii de gimnaziu din prima clasă formată anul trecut iau masa la cantina UAIC, iar apoi urmează un modul de tip școală-după-școală și pleacă acasă la 16.30. Cursurile la școală nu sunt însă încă gratuite, fiindcă deși există o legislație aprobată din aprilie 2021, care spune că unitățile de învățământ aflate în subordinea universităților se finanțează prin contractul instituțional, încă nu a fost publicată metodologia, deși trebuia să se întâmplă în 60 de zile, adică până în iulie 2021.

Coordonatorul activităților de la liceu, Bogdan Niculai, a mai adăugat că liceul ar urma să se extindă pe viitor – să aibă clase la toate cele patru profiluri, inclusiv filologie și științele naturii, fiindcă există multe solicitări. „A fost achiziționată și o grădiniță lângă Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și vor fi făcute două clase de grădiniță acolo. Vrem să ajungem cu două clase la fiecare nivel”, a mai spus Neculau.