După ce una dintre cele mai prestigioase competiții – „Concours Mondial de Bruxelles” a desemnat un vin produs din struguri indigeni ca fiind cel mai bun vin roșu din lume, Republica Moldova s-a evidențiat în topul destinațiilor de vis pentru cunoscătorii vinurilor de calitate.

Articolul intitulat Moldova: the next big destination for wine and food in Eastern Europe (n.r. – „Moldova: cea mai populară destinație vinicolă și gastronomică din Europa de Est”) a fost publicat în revista de bord a companiei aeriene Wizzair, care operează zboruri pe toate continentele. Publicația va putea fi citită de toți pasagerii pe parcursul lunilor august și septembrie.

Articolul menționează despre dezvoltarea turismului vinicol, inclusiv investițiile și sprijinul partenerilor de dezvoltare acordat pentru amenajarea unor săli de degustare, a restaurantelor și apariției vinăriilor de familie, dar și a wine-barurilor, care permit vizitatorilor să cunoască produsul național.

Publicația face referire și la „Drumul Vinului Moldovei” – primul traseu turistic al Republicii Moldova înregistrat în „ITER VITIS – Les Chemins de la vigne”, certificată de Consiliul Europei.