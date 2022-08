Șeful Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, se află într-o vizită de lucru în R. Moldova, unde a avut întrevederi cu autoritățile de la Chișinău, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu.

„Am vorbit despre programul lansat în această vară de către Guvernul R. Moldova ”Satul European” cu un buget de aproape 2 miliarde de lei și circa 500 de proiecte de infrastructură. Acest program va crea noi locuri de muncă și va moderniza satele și orașele noastre. Indiferent că am avut un an complicat cu multe crize, noi am identificat resursele necesare – de patru ori mai multe decât investițiile în dezvoltarea locală de anul trecut”, a scris președintele Parlamentului pe Facebook.

Totodată, Grosu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru receptivitatea de a co-finanța proiectul înaintat de primăria Băcioi – amenajarea unui „Parc cu teatru de vară și havuz”.

„Costul proiectului este de circa 16 milioane de lei, dintre care 4 milioane din partea Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, oraș înfrățit cu comuna Băcioi, alte 4 milioane Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin Programul Național ”Satul European ” și restul bugetul local al comunei. Este un exemplu de o colaborare frumoasă la nivel local între Republica Moldova și România și care sperăm pe viitor să fie preluat de alte primării”, a declarat Grosu.

Lucrările de construcție au demarat în luna aprilie curent şi vor fi încheiate în octombrie 2022.