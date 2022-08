Peste cinci mii de copii sărmani vor fi asigurați cu rechizite, haine, alimente și produse de necesitate de către părintele Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității „Cuza Vodă” din Iași, din banii strânși în urma Festivalului caritabil Inimo.

Pentru alți o mie de copii, oamenii au donat înainte de festival, astfel că pe lista părintelui de zece mii au mai rămas patru mii de copii care trebuie susținuți.

„Prin cutiuțe, borsete și conturi s-au adunat cam 2.000.000 de lei. De aici au plecat (…) vreo… 500.000. Șansa noastră a fost că cele mai grele chestii, scena și artiștii, au fost miluite de sponsori și colaboratori. Câți copiii ies, așadar? Până în 5.000, dacă-i împărțim la 300 de leuți per bucată. Și cum mai erau 1.000 dinainte hărăziți, iaca au ieșit pe la 6.000 de omuleți fericiți, frumos îmbrăcați și demni”, a explicat părintele Dan Damaschin pe contul personal de Facebook.

De aceea, preotul face apel la români să caute resurse pentru o faptă bună înainte de începerea școlii.

„Noi promitem să-i îmbrăcăm pe toți cei 10.228, iar cei ce-au fost pe la nunți sau în concedii, de n-au ajuns pe stadion, faceți un prinos de bine să-i gătim și pe ceilalți 4.000”, a mai precizat părintele.

Prezent la festivalul de la Iași a fost și celebrul prezentator Dan Negru.

„L-am întâlnit zilele astea in Iasi pe Parintele Damaschin. Sunt mii de copii amărâți , de familii nevoiașe care-i poartă recunoștința. Parintele Damaschin e lecția pe care n-o vedem. Când eram mic, bunica m-a învățat să nu-i umilesc niciodată pe cei amărâți, pe cei loviți de soartă pentru că nu știi in care din ei s-a ascuns Iisus. România e țara cu cei mai mulți copii expuși la sărăcie din Europa ! Printre ei, undeva, e ascuns Iisus . Pe ei „ni-i trimite sfântul să ne-ncerce mila…”, a scris Negru pe Facebook.

Cei care vor să doneze, o pot face prin:

Transfer BCR

Asociația „Glasul Vieții”

RO41RNCB0178156773130001 LEI

RO14RNCB0178156773130002 EUR

RO84RNCB0178156773130003 USD

Transfer Banca Transilvania

Asociația „Glasul Vieții”

RO64BTRLRONCRT00W8759401 (RON)

COD SWIFT: BTRLRO 22

RO49BTRLEURCRT00W8759401 (EURO)

RO89BTRLUSDCRT00W8759401 (USD)

RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (LIRE)

PayPal

[email protected]

Mandat poștal

Biserica Maternității „Cuza Vodă”, str. Cuza Vodă, nr. 34, Iași,

TELEFON

Dănuț Damaschin – 0744.798.610