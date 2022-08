Jandarmeria Galați a găzduit în această săptămână o delegație formată din cinci ofițeri ai Inspectoratului General de Carabinieri din Republica Moldova.

Vizita de lucru s-a desfășurat în contextul organizării, în luna septembrie, a exercițiului „Danubius Shiled 2022”, parte a proiectului „Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a cross-border context”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Cu această ocazie specialiștii celor două structuri de aplicare a legii, de tip jandarmerie, au stabilit detaliile organizatorice ale exercițiului, au vizualizat locul propus pentru desfășurarea activității și au convenit asupra momentelor care vor compune scenariul exercițiului, pentru a fi în măsură să răspundă prompt și eficient în situația producerii unor grave tulburări ale ordinii publice în punctele de frontieră.

Menționăm că între Jandarmeria Galați și Carabinierii din Republica Moldova există o colaborare de peste patru ani, perioadă în care ambele instituții s-au pregătit în comun, atât teoretic cât și practic, pentru a se armoniza procedeele și tehnicile de intervenție specifice forțelor de tip jandarmerie.