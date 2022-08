Patrimoniul cultural și istoric al Rezervației „Orheiul Vechi” din Republica Moldova și al Casei memoriale „George Enescu” din Liveni, România urmează a fi restaurat.

Acest lucru se va întâmpla grație proiectului transfrontalier „History and Music – values that bring us together”, accesat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014- 2020.

Astfel, reprezentanții Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă au efectuat o vizită de documentare pe 29 august la Ministerul Culturii de la Chișinău pentru a discuta despre obiectivele și activitățile planificate ale proiectului.

Proiectul are un buget total de 1.365.749,62 euro și a fost obținut în urma parteneriatului dintre Muzeul Județean de Istorie Botoșani, în calitate de partener, și Ministerul Culturii din Republica Moldova, în calitate de aplicant.