Gimnaziile și liceele cu predare în limba română ce închiriază clădiri în regiunea transnistreană sunt pregătite pentru începerea noului an de studii, informează Biroul politici de reintegrare, în urma inspecțiilor efectuate în zonă.

„În perioada 29-30 august, în cele 5 din 8 instituții de învățământ cu predare în limba română ce au încheiate contracte de locațiune a unor clădiri din regiunea transnistreană, au fost desfășurate inspecții de către reprezentanții Ministerului Educației, Agenției pentru Supraveghere Tehnică, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Biroului politici de reintegrare”, se arată într-un comunicat.

Este vorba de Gimnaziul Roghi, Gimnaziul Corjova din raionul Dubăsari și la Liceul Teoretic ,,Evrica” din or. Rîbnița, Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” din or. Tiraspol și la Liceul Teoretic ,,Alexandru cel Bun” din or. Bender.

În regiunea transnistreană funcționează opt școli cu predare în limba română, conform programei Ministerului Educației Republicii Moldova.