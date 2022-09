Suntem un neam, avem o vatră națională, o credință și o istorie proprie care n-ar exista fără limba română, a fost mesajul senatorului AUR, Claudiu Târziu, de Ziua Limbii Române.

„Trăim în limba română. Limba română este sângele neamului nostru. Limba ne unește, pentru ea s-au jertfit înaintașii noștri, prin ea se transmite istoria noastră, ea demonstrează bogăția noastră culturală, ea este patria geniilor de la meridian românesc”, a scris parlamentarul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Claudiu Târziu subliniază că Ziua Limbii Române este în fiecare zi și se serbează vorbind și scriind corect românește.

„Limba română este mai răspândită astăzi decât oricând, dovadă a răspândirii neamului nostru. La mulți ani tuturor celor care vorbesc și cinstesc limba română în toate cele patru dialecte ale ei: daco-român, aromân, meglenoromân și istro-român!”, a mai adăugat acesta.

Potrivit unui clasament publicat în 2014 de Ethnologue – Languages of the World, limba română are aproximativ 23,4 milioane de vorbitori nativi. Limba, cu toate dialectele ei, este vorbită oficial în 20 de state: Australia, Azerbaidjan, Canada, Croaţia, Cehia, Finlanda, Ungaria, Israel, Kazakhstan, Kârgâzstan, R. Moldova, Mozambic, Rusia, Serbia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Statele Unite, Uzbekistan.