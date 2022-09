Antreprenorii, dar și reprezentanții sectorului public și sectorului civic din sudul Republicii Moldova sunt invitați să aplice pentru granturi nerambursabile oferite de Grupul de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos” pentru proiecte de dezvoltare locală.

Apelul de finanțare în cadrul programului LEADER, finanțat de Uniunea Europeană, a fost făcut de Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Lunca Prutului de Jos”, care activează în localitățile Crihana Veche, Manta, Pașcani, Vadul lui Isac, Colibași, Brânza, Văleni, Slobozia Mare, Câșlița Prut și Giurgiulești.

Granturile nerambursabile oferite variază de la 100 000 lei până la 200 000 de lei pentru proiectele individuale și între 200 000 lei și 300 000 de lei pentru proiectele investiționale implementate prin asociere.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este data de 15 septembrie 2022, ora 18.00.

Grupul de Acțiune Locală „Lunca Prutului de Jos” a fost creat în anul 2018 și a finanțat peste 50 de microproiecte care contribuie la dezvoltarea locală, precum renovare cramă de vinuri, achiziționare de echipament pentru cofetărie, brutărie, dotarea și amenajarea pensiunilor, dotarea și amenajarea spațiilor de producere a brânzei, kavarmalei, amenajarea muzeului din localitate, crearea spațiilor de recreere pentru copii etc.

Programul LEADER este un instrument de subvenționare a Grupurilor de Acțiune Locală administrat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și implementat de AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, cu sprijinul Rețelei Naționale LEADER in Moldova și Solidarity Fund PL in Moldova, precum și a partenerilor de dezvoltare: European Union in the Republic of Moldova, Polish aid Moldova și USAID Moldova.