Rusia este cea care trebuie să dea răspunsuri atunci când vine vorba de agresiune, nu Republica Moldova. Astfel, a comentat Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, ultimele declarații provocatoare și manipulatoare ale lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Astfel, șefa statului a recomandat din nou cetățenilor Republicii Moldova să rămână uniți și să nu se lase manipulați de aceste declarații provocatoare.

„Suntem o republică pașnică și am demonstrat asta în 31 de ani de independență. Rusia este cea care trebuie să dea răspunsuri atunci când vine vorba de agresiune, ci nu Republica Moldova. Noi de fiecare dată am spus că vom opta și vom acceptat doar rezolvarea pașnică a conflictului transnistrean. Respectiv, toate aceste declarații sunt declarații care manipulează și care, probabil, vor să destabilizeze situația în Republica Moldova”, a subliniat Maia Sandu.

De asemenea, referindu-se la declarația lui Lavrov potrivit căreia „orice acțiune care ar amenința securitatea trupelor ruse din regiunea transnistreană va reprezenta un atac asupra Federației Ruse”, președintele Republicii Moldova a subliniat că „nu există nicio discuție despre niciun atac”.

„Este o declarație care nu are niciun punct comun cu realitatea. De ce a făcut această declarație trebuie întrebat domnul ministru. Noi, pe partea noastră, ne ținem de aceleași principii pe care am mers până acum. Repet, rezolvarea conflictului transnistrean poate fi făcută doar pe cale pașnică și diplomatică. Și domnul Lavrov știe, pentru că am discutat în formatul „5+2”. Acum acest format nu este funcțional din cauza agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, dar în continuare noi facem eforturi și ne-a reușit până acum să păstrăm pacea atât pe malul drept, cât și pe malul stâng”, a explicat Maia Sandu în cadrul unei emisiuni de la ProTV Chișinău.

Reacția președintelui Republicii Moldova vine în contextul în care recent șeful diplomației ruse a venit cu o serie de acuzații și amenințări la adresa Chișinăului.

Bunăoară, joi, 1 septembrie, în cadrul unei întâlniri cu studenții ruși, Lavrov a comparat situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova cu cea din Donbas.

„În ceea ce privește Transnistria, am pledat mereu pentru rezolvarea problemelor minorităților naționale în cadrul înțelegerilor de acordare a autonomiei largi. Așa cum și în Ucraina, în Donbas, noi am susținut acordarea statutului special. Însă, autoritățile ucrainene nici nu au vrut să discute despre acest statut special. Iar acum liderii moldoveni încearcă să neglijeze înțelegerile pe care le-am avut cu privire la acordarea statutului special de autonomie. Acolo și Găgăuzia are statut special”, a declarat ministrul rus de Externe.

Totodată, el amintit că în regiunea transnistreană se află un grup de militari ruși care păzește cel mai mare depozit de muniții din Europa, la Cobasna. În acest sens, șeful diplomației ruse a lansat noi amenințări voalate la adresa Republicii Moldova, insinuând că Rusia ar putea repeta o agresiune militară similară cu cea asupra Georgiei.