Trailer-ul filmului CARBON, la care au lucrat profesioniști din România și Republica Moldova, a fost lansat astăzi, 5 septembrie. În regia lui Ion Borș, lungmetrajul ilustrează R. Moldova anului 1992, din perioada conflictului armat de pe Nistru, și descrie povestea unui tânăr tractorist care trece prin mai multe dificultăți în încercarea sa anevoioasă de a-și împlini visurile.

În curând, pelicula va putea fi urmărită în cinematografele din R. Moldova, iar premiera națională va avea loc pe 4 octombrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Regizorul Ion Borș spune că subiectul filmului a fost inspirat din povestirile tatălui său.

„Dat fiind faptul că tatăl meu a participat în luptele din stânga Nistrului această temă mi-a atras atenția încă din adolescență. Inițial intenționăm să fac o dramă, dar am avut mai multe discuții cu tatăl meu și mi-a povestit foarte multe momente haioase, absurde, ceea ce a fost nou pentru mine. La etapa de dezvoltare a proiectului am fost cu Mariana Starciuc, autoarea scenariului, în zonele unde s-au dat lupte. Am stat de vorbă cu sătenii și la fel ne-au povestit istorii tragicomice, istorii care nu se povestesc în manualele de istorie de la școală sau la televizor. De aici a și venit ideea de a face cu totul altceva decât mi-am propus inițial – o comedie cu gust amar”, spune Ion Borș.

Unul dintre personajele principale ale filmului CARBON este Dima, rolul căruia e interpretat de Dumitru Roman, comediantul din cadrul proiectului Zebra Show. Din distribuție fac parte și Igor Caras-Romanov, Adriana Bîtcă, Constantin Haret și Ion Coșeru, precum și actorul Ion Vântu, originar din Cernăuți. Filmările au durat 36 de zile și au avut loc în perioada august-octombrie 2020.

Anterior, Ion Borș a regizat și produs primul său scurtmetraj „Plus Minus Unu” (One More One Less), cu care a câștigat mai multe premii internaționale, inclusiv premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de debut la Huesca Film Festival din Spania. CARBON este primul lungmetraj din cariera sa, fiind o coproducție la care au lucrat profesioniști din Republica Moldova, România și Spania.