Iuliana Cantaragiu, ministrul Mediului de la Chișinău, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că și-a depus demisia.

Totuși, aceasta nu a anunțat motivele pentru care a ales să plece din Guvernul Gavrilița.

„Azi mi-am depus demisia din funcția de ministră a Mediului. A fost un an plin de muncă, reforme și proiecte. Am redat mediului ministerul comasat de guvernările anterioare. Am inițiat reforma agențiilor subordonate, care sper să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, și am creat premisele unei funcționări corecte, integre, transparente la Moldsilva, Apele Moldovei, Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Am asigurat instituționalizarea ariilor protejate de stat – Rezervația Biosferei Prutul de Jos, am reușit crearea Parcul Național Nistrul de Jos, lucru așteptat de ecologiști timp de 20 de ani. Am reușit să mișcăm din loc investiția în stația de epurare din Soroca. Am reușit deblocarea proceselor în domeniul gestionării deșeurilor, iar în trei regiuni de management al deșeurilor am pus bazele pentru demararea dezvoltarea infrastructurii”, a scris Iuliana Cantaragiu pe pagina de Facebook.

Totodată, ea a mulțumit echipei sale și celor care au susținut-o în această perioadă și i-a urat mult succes, curaj și putere viitorului ministru.

Ulterior, Natalia Gavrilița, premierul de la Chișinău, a spus că a acceptat demisia ministrului Mediului, mulțumindu-i Iulianei Cantaragiu „pentru munca și dedicația ei în acest an în care a fost transformat modul în care e gestionat domeniul mediului în Republica Moldova”.

Demisia ministrului Mediului de la Chișinău vine la o zi după ce a fost criticată dur de premierul Natalia Gavrilița în legătură cu întârzierea termenului de lansare a instrumentelor prin intermediul cărora cetățenii Republicii Moldova ar putea să se informeze cu privire la procesul de distribuire a lemnelor de foc.

Ulterior, fiind întrebată de jurnaliști cum comentează nemulțumirile premierului, Iuliana Cantaragiu a răspuns zâmbind că observațiile sunt „absolut normale”.