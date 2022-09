La Postul vamal de frontieră Leușeni-Albița urmează să fie organizat un post comun de control, cu o singură oprire la frontieră. Joi, 8 septembrie, a avut loc ceremonia de transmitere a șase birouri mobile oferite Serviciului Vamal al Republicii Moldova de către USAID care să facă posibilă punerea în aplicare a punctului de control.

Datorită celor șase birouri mobile, cu o capacitate de patru persoane fiecare, complet autonome, este gata din punct de vedere logistic să demareze în scurt timp controlul cu o singură oprire pentru a fluidiza exportul și tranzitul de mărfuri la frontiera cu România, respectiv cu UE, în condițiile actuale de criză.

„Atunci când Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu omologii din România, a decis să înființeze posturile vamale comune pentru a accelera procedurile aferente traversării frontierelor, a elimina blocajele și a reduce timpul de așteptare pentru transportatori, noi am sprijinit această decizie pe deplin. Astfel, la solicitarea Serviciului Vamal, am reacționat în mod prompt și am livrat aceste birouri mobile prin intermediul Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)”, a declarat Ambasadorul SUA în R. Moldova, Kent D. Logsdon.