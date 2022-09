Reprezentanți ai municipalității ieșene participă, joi și vineri, la cea de-a 86-a ediție a Târgului Internațional HELEXPO TIF, eveniment organizat în Grecia, care este unul dintre cele mai reprezentative târguri internaționale de turism din Europa și cel mai mare din spațiul balcanic.

Potrivit Agerpres, cu acest prilej, Consulatul General al României la Salonic organizează, pentru al doilea an consecutiv, standul României într-o manieră care urmărește promovarea unor municipalități foarte importante în contextul imaginii României în plan extern, transmite Agerpres.

„Anul trecut, pentru a marca relația specială dintre cele două orașe am găzduit în standul misiunii Municipalitatea Constanța – oraș înfrățit cu Salonic încă din 1988 și am reușit prima întâlnire între edilii celor două municipii, iar anul acesta, am invitat Iașiul – orașul poeziei, orașul cu puternice legături culturale cu Grecia și de ce nu, unul dintre cele mai apreciate centre universitare unde studiază și mulți studenți greci. Anul acesta la standul nostru Iașiul promovează oferta universităților, oferta de turism și salut prezența la Salonic a primarului Mihai Chirica, cel care împreună cu delegația pe care o conduce va avea convorbiri cu primarul Salonicului, Konstantinos Zervas, și cu o serie de alți înalți reprezentanți guvernamentali eleni care ne vor vizita standul. Sunt foarte bucuros că suntem prezenți aici la târgul internațional HELEXPO cu un stand extraordinar de frumos și cred cu tărie că niciun efort nu este prea mare atunci când este vorba despre imaginea țării noastre în străinătate – obiectiv asumat și urmărit cu consecvență și profesionalism de Ministerul Afacerilor Externe prin misiunile noastre„, a declarat consulul general Nicolae Dan Dima.

Târgul include o serie largă de expoziții și prezentări făcute de instituții și promotori de turism din toată Europa, dar și din alte țări precum Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Bangladesh, Georgia și are loc la centrul expozițional Helexpo, cel mai mare organizator de târguri, expoziții și conferințe din Grecia.

„Pe lângă informații relevante despre orașul nostru, la standul Iașiului la Salonic sunt disponibile și prezentări în limba greacă despre Revoluția greacă, care a început la Iași în 1821. Pe la standul nostru au trecut până acum primarul Atenei, iar în cursul acestei săptămâni sunt așteptați premierul Greciei și ministrul Mediului. Iașiul este Destinația Anului în România și cred că merită să devină și una dintre destinațiile de top din Europa. Subliniez din nou strânsele legături istorice dintre ieșeni și greci, legăturile culturale și, mai ales, spirituale care țin de credința ortodoxă comună, precum și bunele relații dintre ieșeni și municipalitate cu Comunitatea greacă din Iași„, a menționat primarul Mihai Chirica.