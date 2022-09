Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, s-a întâlnit astăzi, 16 septembrie, cu reprezentanții Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, părțile au abordat oportunitățile de afaceri din Republica Moldova, provocările cu care se confruntă investitorii din România, dar si beneficiile aduse de companiile din România pe piața forței de munca din Republica Moldova.

„Am remarcat cu surprindere ca AIR nu este parte din Moldova Business Week 2022 , eveniment de anvergura dedicat afacerilor, în condițiile în care investițiile directe ale celor 30 de membri AIR reprezintă peste 54% din investițiile străine directe din Republica Moldova din ultimii 10 ani.

Companiile din România prezente în Republica Moldova au creat peste 10.000 de locuri de muncă și au o cifră de afaceri totală de aproape 1 miliard de euro. Doar capitalul social cumulat al celor trei bănci comerciale din România active în Republica Moldova depășește 250 de milioane de euro” a subliniat ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu.

În ciuda acestui fapt, Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova nu a fost invitată la Moldova Business Week.

Dan Nuțiu, președintele executiv al AIR, a menționat ulterior pentru presa de la Chișinău că nu cunoaște motivul pentru care al doilea an consecutiv investitorii din România au fost ignorați. „Nu ne putem explica care este motivul absenței noastre la eveniment. Probabil, formatul actual a fost stabilit anterior schimbării conducerii Agenției de Investiții. Nici la ediția din anul trecut nu am fost invitați și probabil a fost păstrat același format. Probabil a fost o scăpare de-a lor în acest an și nu-mi pot explica motivul absenței. Este un mesaj care ne dă motive de îngrijorare, în contextul în care România este principalul partener economic al R. Moldova”, a declarat el.

Menționăm că România se clasează pe primul loc printre principalii parteneri comerciali la nivel mondial ai Republicii Moldova, cu o pondere de 16,1% din volumul comerțului total în anul 2021, și pe locul doi printre principalii investitori în economia Republicii Moldova.