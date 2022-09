Liga Studenților de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își deschide o filială și în Republica Moldova. Aceasta este o organizație studențească, neguvernamentală, non-profit, independentă, cu activitate civică și sindicală, creată pentru a apăra drepturile și interesele studenților.

„De curând am decis să ne extindem la nivelul întregii Românii Mari. Premisele acestei extinderi, inclusiv la nivelul Republicii Moldova, rezidă din faptul că am avut cam de la înființarea organizației membri studenți în Iași originari din Republica Moldova. Ei au dorit ca activitatea să fie extinsă inclusiv aici. Până când într-un moment au fost mai multe acțiuni de-ale noastre, inclusiv niște congrese naționale, la care au participat și oameni din Republica Moldova. Astfel, am decis să înființăm o filială aici pentru a putea reprezenta mai bine drepturile studenților de la universitățile din Republica Moldova”, a declarat președintele Ligii, Cosmin-Gabriel Glovnea, transmite presa de la Chișinău.

Potrivit lui, necesitatea de a deschide o filială a Ligii la Chișinău se evidențiază și în urma unui sondaj realizat în rândul studenților din Republica Moldova în perioada decembrie 2021 – februarie 2022. „Am observat că este această nevoie. Există o lipsă pe piață de așa ceva și am decis să suplinim noi acest gol și să sprijinim înființarea unei organizații locale aici, care va activa în continuare”, a notat Cosmin-Gabriel Glovnea.

Pavel Ventilă, membru al Ligii, reprezentant în Republica Moldova, a spus că este student la masterat la Universitatea de Stat din Moldova, dar este membru al LS Iași de cel puțin trei ani. „Fac o activitate extrauniversitară. Liga Studenților din Iași are multiple activități și în afara Universității „Alexandru Ioan Cuza”, iar în activitatea Ligii Studenților am observat o posibilitate de creștere pentru foarte mulți studenți. Acest fapt m-a motivat să aduc mai mulți studenți din Republica Moldova, chiar de la universitatea la care învăț, USM, în cadrul Ligii. Ei se ocupă de diferite departamente care nu au legătură cu sistemul de învățământ din România”, a menționat Pavel Ventilă.

Tânărul a mai adăugat că în Republica Moldova există o mulțime de probleme studențești care necesită a fi rezolvate, mai ales în contextul reformei universitare, care prevede comasarea mai multor instituții.

„Astăzi toate structurile studențești sunt susținute și finanțate de către universități, ceea ce nu este în multe cazuri normal. Or, există probleme pe care birocrația unei universități nu ar vrea să le atingă. Noi considerăm, ca organizație neafiliată cu universitățile și care vrem să facem parte din societatea civilă din Republica Moldova, că am putea să reprezentăm cantitativ și calitativ studenții din Republica Moldova”, a punctat Pavel Ventilă.