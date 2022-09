Orașul Cernăuți este un oraș românesc, iar după război statul român ar trebui să ceară drepturi pentru românii de acolo. Declarația aparține președintelui AUR, George Simion, potrivit R3media.ro.

„Eu am fost acolo, am bătut Basarabia și Bucovina la pas. Bucureștiul trebuie să ceară drepturi acolo. Este o situație specială, dar va trebuie după război să ne batem pentru drepturile românilor. Eu nu am să mă dezic. Orașul Cernăuți este un oraș românesc. Acesta este un adevăr incontestabil. Asta nu înseamnă că nu respectăm realitățile actuale, dar nici să îi abandonăm”, a susținut parlamentarul AUR, George Simion.

Declarațiile acestuia vin în contextul afirmațiilor fostului ministru de Externe, Andrei Marga, care a spus recent că Ucraina se află în frontiere nefirești, iar Kievul ar trebui să cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și României.

Nordul Bucovinei este denumirea părții de nord a provinciei istorice Bucovina, care se află în prezent pe teritoriul regiunii Cernăuți din statul Ucraina. Acest teritoriu cu o suprafață de 6.262 km² a fost ocupat la 28 iunie 1940 de către Uniunea Sovietică printr-un ultimatum adresat statului român în urma pactului Ribbentrop-Molotov.