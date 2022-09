Blocul în care se află Secția Prematuri a Institutului Mamei și Copilului din Chișinău va fi renovat și dotat cu echipamente de ultimă generație în cadrul unui proiect transfronatlier România – R. Moldova.

Reprezentanți Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași, România–Republica Moldova (BRCT Iași) au efectuat în această lună prima vizită la Institutul Mamei și Copilului din Chişinău, în cadrul proiectului „The best chance of life for neonates – improving neonatal outcome in the Romania-Republic of Moldova border area”.

Institutul Mamei și Copilului, în calitate de beneficiar-lider al proiectului, a prezentat oaspeților echipa de proiect ce urmează să contribuie la realizarea cu succes a indicatorilor și obiectivelor-cheie, precum implementarea proiectelor SOFT, renovarea și dotarea cu echipament medical a Blocului Prematuri IMC.

Potrivit instituției, realizarea proiectului va contribui la crearea unor condiții de maxim confort pentru bebelușii și mămicile din cadrul Secției Prematuri, va asigura prestarea unor servicii medicale de calitate datorită echipamentului de ultimă generație ce urmează a fi achiziționat, dar și va permite mamelor gravide și lăuzelor accesul la informații necesare ce țin de sarcină, perioada postpartum, alăptare, îngrijirea nou–născutului.