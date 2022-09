Universitatea Tehnică a Moldovei, împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, au realizat, timp de doi ani, un proiect transfrontalier în valoare de două milioane de euro pentru a crea una dintre cele mai moderne rețele universitare de Internet wireless, potrivit Ziarul Național.

În cadrul acestui proiect a fost creat un laborator modern de mecatronică și modernizată integral infrastructura de rețea cablată de Internet a ambelor instituții.

„Cercetarea și inovația sunt domenii esențiale în cooperarea dintre România şi R. Moldova, în efortul comun de asigurare a unui viitor prosper pentru cetăţeni. Cooperarea transfrontalieră în educaţia mecatronică inginerească, printr-un proiect comun al Universităţii Tehnice a Moldovei şi Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași reprezintă un bun exemplu în acest sens”, a scris pe Facebook ambasadorul României în R. Moldova, Cristian-Leon Ţurcanu, prezent la evenimentul de închidere a proiectului, organizat marți la Chișinău.

Proiectul transfrontalier „Joint Cross-Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iasi and Moldova – [email protected]” a fost câștigat după două etape de evaluare, în care a fost apreciată justificarea inițiativei, scopul, obiectivul, potrivirea cu obiectivele programului european și apoi a fost evaluat studiul de fezabilitate realizat de universități.

Laboratorul de mecatronică, fondat în cadrul proiectului, a fost dotat cu echipamente noi, fiind procurate dispozitivul miniindustrial MECLABS, care conține stație de distribuție/stocare, stație de transportare (conveior) și stație de manipulare, destinat instruirii în mecatronică și studiului conceptelor de Industrie 4.0, zece drone performante cu patru și șase motoare, braț robotic Jaka, compania Jaka Robotics.

Prin intermediul acestui proiect au fost create și resursele tehnice necesare pentru ca alte proiecte transfrontaliere atât aflate în derulare, cât și ulterioare să poată fi implementate mai eficient între cele două universități beneficiare – TUIASI și UTM.