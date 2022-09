Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a avut o întrevedere cu Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova.

Astfel, părțile au discutat despre proiectele comune de infrastructura derulate de România si R. Moldova, dar și despre securitatea energetică și situația regională.

„Am acordat o atenție deosebită sprijinului oferit de România in domeniul energetic, cu accent pe necesitatea asigurării securității energetice pentru cetățenii Republicii Moldova. Am evidențiat eforturile depuse de autoritățile de la București în vederea identificării și implementării unor soluții rapide și eficiente pentru furnizarea de resurse energetice atât de necesare în această perioadă deosebit de complicată nu doar in R. Moldova, ci și in plan european.”, a declarat ambasadorul României la Chișinău după întrevedere.

Totodată, Cristian-Leon Țurcanu a apreciat și a încurajat eforturile depuse de actuala guvernare pro-europeană de la Chișinău pentru a realiza reformele care au drept scop asigurarea bunăstării cetățenilor, combaterea corupției și accelerarea parcursului european al R. Moldova.