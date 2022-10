Întâlniri cu tineri, o școala de vară și un congres al spiritualității sunt câteva dintre ideile discutate astăzi de secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu, cu pr.prof.dr.habil. Constantin Necula, prodecan al Facultății de Teologie din Sibiu.

„O întâlnire foarte bună și discuții de suflet, la Sibiu, cu părintele Constantin Necula. Am discutat despre Republica Moldova și despre ce face România pentru cetățenii din stânga Prutului. Am rămas impresionat de cât de bine cunoaște Părintele situația din Republica Moldova. Am stabilit totodată să colaborăm pentru organizarea unor evenimente anul viitor, pe parte de spiritualitate, în Chișinău, și ne bucurăm de toată deschiderea și disponibilitatea sa”, a declarat secretarul de stat Adrian Dupu.

Potrivit strategiei Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova și a bugetului pentru 2023, implementarea proiectelor ar putea avea loc anul viitor.