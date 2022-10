În satul Fundurii Vechi din raionul Glodeni a fost inaugurat Monumentul Eroilor Neamului căzuți în primul Război Mondial. Evenimentul a adunat laolaltă zeci de localnici și autorități de pe ambele maluri ale Prutului, potrivit NordNews.

Monumentul întruchipează doi soldați din bronz, unul căzut pe câmpul de luptă și camaradul care îl sprijină cu drapelul în spate și arma în mână.

„Noi aducem un omagiu astăzi ostașilor români care au murit pe câmpurile de bătălie, dar tot azi, aici, vrem să arătăm tinerilor o lecție adevărată de istorie, o lecție din care dumnealor trebuie să înțeleagă că ne-am dat viața pentru viitorul luminos al copiilor”, a declarat Petrișor Dumitrescu, Consulul General al României la Bălți.

La eveniment a fost prezent și Ion Mărgineanu, profesorul și fostul deputat care în 2018 a străbătut pe jos distanța de la Bălți la Alba Iulia, pentru a marca Centenarul Marii Uniri.

„S-ar putea întâmpla, că ceea ce se întâmplă acum în lume, ar putea să aducă la reunire cu țara noastră, or independența pe care am proclamat-o atunci are stația terminus și stația terminus este numai unirea Moldovei cu țara România mamă”, a subliniat Ion Mărgineanu, deputat în primul Parlament R. Moldova.

Monumentul a fost ridicat în anul 1938 și distrus parțial în1940 o data cu ocupația sovietică. Peste încă două decenii, în anul 1962, acesta a fost distrus complet. Cu o înălțime de 5,5 metri a fost reconstruit la inițiativa Asociației Obștești „Monumentum”, condusă de avocatul Iulian Rusanovschi, în colaborare cu primăria locală.

Pe monument au fost eternizate numele a 30 de eroi.

Asociația Monumentum a reabilitat până acum peste 50 de monumente din perioada interbelică și distruse de regimul sovietic de ocupație. În prezent desfășoară o amplă campanie de strângere de fonduri pentru a edifica monumentul Reginei Maria în scuarul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău.