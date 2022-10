Republica Moldova ar trebui să depoziteze gaze și să cumpere electricitate din România. Declarația a fost făcută de Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în SUA, care a specificat că aceasta este singura soluție pentru securitatea energetică.

Potrivit fostului parlamentar de la Chișinău, pe timp de război prețul este secundar față de accesul la produsele de care ai nevoie.

„Zilnic, rachetele rusești lovesc sistemul energetic al vecinilor noștri, provocând teroare, distrugeri și riscuri pentru toți. Inclusiv pentru cei care s-ar fi bizuit pe faptul că alternativele energetice din Ucraina sunt cele mai ieftine sau cele mai lesne de achiziționat. Vedem astfel că pe timp de război prețul este secundar față de accesul la produsele de care ai nevoie. Asta se cheamă securitate energetică și este o naivitate să alegi pe timp de război gaze sau electricitate în funcție de prețuri. În condiții de război și insecuritate regională alegem în funcție de cantități accesibile, rute alternative, siguranță a furnizării neîntrerupte, garanții de livrare. Putem avea preferințe numai după analiza factorilor de siguranță națională”, a remarcat Igor Munteanu.

El a mai adăugat că Guvernul de la Chișinău ar trebui să aibă o reacție adecvată la anunțul liderului separatist de la Tiraspol privind limitarea volumului de electricitate livrat de Centrala de la Cuciurgan.

„Mi se pare aberant ca după 1 an de la semnarea amendamentelor la contractul Moldovagaz-Gazprom, un lider separatist să decidă în locul nostru, cu de la sine putere, ce volum de electricitate primesc consumatorii din R. Moldova și cât volum de gaze va păstra pentru propriul consum. Nu am citit nicăieri în anexele semnate la 29 octombrie 2021 că Tiraspolul are un cuvânt de spus ca noi să înghețăm de frig și să ne lipsească electricitatea. De azi, de la ora 15.00, presiunile asupra rețelei electrice cresc fără precedent în R. Moldova, ceea ce denotă că: (a) contractul amendat în 2021 a fost complet greșit, iar azi noi plătim costurile acestui eșec, (b) că insecuritatea energetică a R. Moldova rămâne total nerezolvată, și (c) încercările Energocom de a „cârpi” cu volume mici precaritatea actualului sistem energetic sunt lamentabile. Posibil că un anumit șantaj emoțional exercitat de Guvern asupra Bucureștiului ar putea (din nou) ajuta pe termen scurt. Dar pe termen scurt, și spre disperarea celor care așteaptă coerență de la Chișinău, nu soluții de avarie”, a mai spus fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA.

Potrivit lui Igor Munteanu, Guvernul R. Moldova are nevoie urgent de o Strategie de achiziții în sectorul energiei (electricitate și gaze naturale), evitând improvizațiile ultimelor zile și haosul care s-ar putea instala în curând în acest sector.

„Incompetența are costuri. Cred că ne umplu de rușine unii oficiali, care caută gaze acolo unde ele nu sunt, ori se pornesc în piața liberă cu toate aberațiile care se leagă de capitalul prost de imagine al Energocom, încurcând piața cu grădinița. Dacă ar mai fi oameni care ascultă aș recomanda ca deciziile de procurare și depozitare a gazelor să evite Ucraina, întreg teritoriul căreia este lovit azi de rachete, în folosul singurei alternative viabile, România. Să crezi că poți depozita în siguranță gaze, ori să cumperi electricitate din Ucraina în acest moment în care Rusia măcelărește orașele și populația civilă a vecinilor noștri este de o naivitate monumentală. Indiferent din partea cui vin aceste idei ele nu pot fi viabile. Există platforme de tranzacționare (Opcom și BRM) în România – dacă vrei cumperi în mod transparent și pe termen mediu, dacă nu – te victimizezi și cauți justificări. Distribuitorii mici deja caută alternative, cei mari se lasă înșelați la cântar. Le place”, a concluzionat fostul parlamentar de la Chișinău într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook.

Amintim că Republica Moldova se află în stare de alertă cu privire la energia electrică după ce așa-zisul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că, începând de luni, 24 octombrie, Centrala de la Cuciurgan va livra doar 27% din necesarul de energie electrică pentru malul drept al Nistrului față de 70% conform contractului din cauza reducerii livrărilor de gaze naturale de către Gazprom.