Spectacolul „Capcana” după „Fuga” de Mihail Bulgakov, în regia lui Petru Hadârcă, montat la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, a fost inclus în programul celei de-a 32-a ediții a Festivalului Național de Teatru din România, care se va desfășura la București în perioada 5-13 noiembrie, potrivit Moldpres.

Spectacolul „Capcana” va fi jucat pe 8 noiembrie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Național „I. L. Caragiale” București, în Sala „Ion Caramitru”.

Potrivit regizorului Petru Hadârcă, ideea spectacolului a apărut în contextul discuțiilor despre cultura rusă și despre responsabilitatea autorilor și impactul operelor create asupra mentalităților și asupra formării opiniei sociale, discuții generate de războiul din Ucraina.

„Consider că nu interzicerea, ci, dimpotrivă, lectura, relectura, însoțite de analize la rece, de discuții și reflexie pe detalii ne-ar ajuta să înțelegem ce se întâmplă astăzi și, poate, am înțelege de ce s-a ajuns din nou la confruntarea dintre două lumi, dintre două modele atât de diferite de organizare a vieții și societății. Pentru un exercițiu de acest fel am ales soarta și opera lui Mihail Bulgakov”, a subliniat regizorul.

Din distribuție fac parte actorii Alexandru Leancă, Diana Decuseară, Alexandru Pleșca, Corina Rotaru, Emil Gaju, Angela Ciobanu, Ion Mocanu, Anatol Durbală, Petru Oistric, Dan Melnic ș.a.

Premiera spectacolului „Capcana”, în regia lui Petru Hadârcă, a avut loc pe 15 septembrie 2022, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, desfășurată la Chișinău.