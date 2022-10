Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, 115 copii din Episcopia de Bălți au primit, în dar, la început de an școlar ghiozdane cu rechizite.

Ghiozdanele au ajuns la Bălți prin Asociația Filantropică Ortodoxă Huși, darurile de la Huși fiind repartizate în 12 parohii din cadrul Episcopiei de Bălți.

„Asemenea gesturi de generozitate arată că basarabenii sunt iubiți, înțeleși și ajutați de frații lor de peste Prut. Faptele de solidaritate demonstrate de parohiile și credincioșii din eparhiile Patriarhiei Române aduc multă bucurie în sufletele copiilor și în sânul familiilor lor și contribuie eficient și la trezirea conștiinței de neam, fapt ce constituie un lucru foarte important în condițiile în care se află românii din Basarabia”, a subliniat PS Antonie.

Astfel ghiozdane au primit copii din parohiile: „Sfântul Antonie cel Mare și Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, municipiul Bălți „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, s. Voloviţa, r-nul Soroca, „Cuvioasa Parascheva”, s. Sloveanca, r-nul Sîngerei, „Pogorârea Sfântului Duh”, s. Răzălăi, r-nul Sîngerei, „Acoperământul Maicii Domnului”, or. Donduşeni, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, s. Donduşeni, r-nul Dondușeni, „Sfânta Treime”, s. Feteşti, r-nul Edineț, „Nașterea Maicii Domnului”, s. Lopatnic, r-nul Edineț, „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, s. Burlăneşti, r-nul Edineț, „Sfântul Ierarh Nicolae”, or. Ocniţa, „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, or. Edineț, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, s. Brînzeni, r-nul Edineț.

PS Antonie a mulțumit, în numele copiilor, părinților și preoților parohi, Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, și părintelui Vladimir Beregoi, pentru darul oferit celor 115 de copii, menționând că „acest ajutor frățesc este fără preț”.