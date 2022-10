Uniunea Europeană și Agenția de Dezvoltare a Slovaciei au lansat un apel pentru granturi dedicat mass-mediei de la Chișinău, în cadrul proiectului „Program de consolidare a capacităților și granturi pentru start-up-uri media și mass-media regională”.

La sfârșitul lunii noiembrie vor fi selectate zece instituții mass-media locale care vor beneficia de proiect.

„Pentru UE libertatea mass-mediei este un pilon al democrației. În momentul în care războiul a revenit pe continentul nostru, este necesar ca jurnaliștii nu doar să vorbească și să spună adevărul, dar și să aibă convingerea că spun adevărul. Din acest motiv, este extrem de important să asigurăm un mediu propice pentru mass-media, astfel încât cetățenii să aibă acces deplin la orice informație transparentă, imparțială și justă”, a declarat șeful Delegației UE în Republica Moldova, Jānis Mažeiks.

Potrivit oficialului, în Republica Moldova, presa locală joacă un rol vital pentru cetățenii din localitățile rurale. Din acest motiv, în 2021, Uniunea Europeană, în parteneriat cu SlovakAid, a decis să lanseze proiectul destinat mass-mediei locale.

Toate organizațiile selectate pentru participare vor avea ocazia sa aplice pentru grant și să beneficieze de finanțare. Sumele maxime constituie până la 10 000 de euro pentru start-upuri și până la 20 000 de euro pentru instituțiile deja existente. Sumele vor depinde, în mare parte, de necesitățile instituțiilor.

Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Dezvoltare a Slovaciei. Parteneriatul este asigurat de Thomson Media gGmbH, proiectul CU SENS, People in Need Slovakia, People in Need Cehia și Asociația Slovacă de Politică Externă (ASPE).