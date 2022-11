Iurie Ţurcanu, vicepremierul pentru Digitalizare de la Chișinău, a mulțumit astăzi României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în contextul crizelor multiple cu care se confruntă.

„Vă mulțumesc în mod deosebit pentru tot sprijinul pe care România ni-l acordă astăzi în aceste clipe, în aceste zile grele pentru R. Moldova. Acest război din coastele noastre ne-a adus nu doar refugiați, oameni care fug din calea războiului, ne-a adus și noi provocări care, cu certitudine, nu ne lasă să fim focusați de agenda de digitalizare. Avem crize multietajate, cu inflație mare, cu explozia prețurilor, cu criza energetică, dar simțim căldura și simțim sprijinul constant pe care dumneavoastră, domnule prim-ministru, în persoană, ni-l acordați întotdeauna și vă suntem, întreg Cabinetul de miniștri, foarte recunoscători pentru tot sprijinul și cu lemne și cu gaze naturale și, mai recent, cu electricitate”, a spus Ţurcanu, la evenimentul „România Digitală, România Liberală”, organizat de PNL, transmite Agerpres.

Totodată, el a remarcat că Republica Moldova dorește să fie alături de România și că Guvernul de la Chișinău va plăti orice preț pentru aspirațiile europene.

„Continuăm să transmitem sesiunile de ședințe de guvern online în semiîntuneric, dar transparent şi vom insista la acest lucru. Dacă ăsta este prețul libertății pe care trebuie să-l plătim, îl vom plăti cu vârf şi îndesat. Însă dorim să fim uniți în aspirațiile europene, dorim să fim alături de România, să fim împreună cu România, o Românie mai modernă, una digitală, la care noi suntem gata să punem umărul plenar”, a adăugat oficialul de la Chișinău.

Ţurcanu s-a referit și la realizările Republicii Moldova în domeniul digital. „Am primit multe felicitări şi semne de recunoştinţă faţă de ce am realizat noi, în Republica Moldova. De fiecare dată când aud aceste cuvinte trec prin ochii mei acei 10 – 12 ani de încercări şi greşeli, de reuşite, de provocări care, până într-un final, ne-au adus unde suntem astăzi, un stat tehnic din punct de vedere digital, mai puţin din punct de vedere economic. (…) Am construit nişte infrastructuri digitale complexe, un Cloud guvernamental care a schimbat regulile de joc. În administraţia publică am venit cu identitate electronică, am dezvoltat împreună un parteneriat cu partenerii din sectorul privat (…), am creat o platformă de schimb de date în faza serviciilor publice, întrucât prin schimb de date ajungem cu digitalizarea până în casele tuturor cetăţenilor noştri”, a spus vicepremierul pentru Digitalizare.

În acest sens, el a menționat și parteneriatul cu Guvernul României. „Aici, la noi, între aceste două maluri, aceeaşi limbă, aceeaşi identitate, aceleaşi aspiraţii şi aceiaşi cetăţeni, că avem mai mult de un milion de cetăţeni comuni, este cu atât mai indicat să creăm acest spaţiu digital comun prin care să valorificăm ce am creat în fiecare stat. Cel mai important este să construim noi valori digitale pentru cetăţenii noştri”, a subliniat Ţurcanu.