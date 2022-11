Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova a primit astăzi o donație din partea Uniunii Europene și a Organizației Internaționale pentru Migrație.

Este vorba despre două microbuze și 21 de cititoare de documente de identitate, care vor îmbunătăți capacitatea de procesare și verificare a autenticității documentelor cetățenilor străini de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

„Republica Moldova se confruntă cu mai multe crize. Donația vine să sprijine eforturile Ministerului de Interne în gestionarea crizei generate de afluxul de refugiați din Ucraina. Angajații subdiviziunilor MAI sunt în prima linie, iar pentru a face față provocărilor, trebuie să facem front comun cu partenerii externi. Donația primită astăzi va contribui, cu siguranță, la eficientizarea serviciilor Biroului Migrație și Azil”, a declarat Ana Revenco, ministrul de Interne de la Chișinău.

La rândul său, șeful Delegației UE la Chișinău, Janis Mazeiks, a specificat că microbuzele și cititoarele de pașapoarte vor ajuta MAI și Biroul Migrație și Azil să ofere servicii esențiale refugiaților care intră pe teritoriul Republicii Moldova.

„Această donație face parte dintr-un program regional mai amplu, finanțat de Uniunea Europeană, pentru a sprijini gestionarea fluxului de refugiați. Răspunsul UE la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a fost oportun și rapid. UE a alocat 15 milioane de euro pentru acest program, astfel încât să fie posibil transferul voluntar al persoanelor într-o manieră sigură și demnă”, a afirmat Janis Mazeiks.

Echipamentele și vehiculele, în valoare totală de 125 000 de euro, precum și expertiza operațională pentru Biroul Migrație și Azil, au fost susținute financiar de Uniunea Europeană în cadrul proiectului „Supporting Protection, Transit, Voluntary and Informed Return and Reintegration of Eastern Partnership Citizens and Third Country Nationals affected by the conflict in Ukraine”.