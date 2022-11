Biroul Migrație și Azil din R. Moldova a recepționat, la sfârșitul săptămânii trecute, o donație constituită din două microbuze și 21 de cititoare de documente de identitate din partea UE, care vor permite analiza instantanee și în timp real a calității imaginii feței, a amprentelor digitale și a semnăturilor.

Cchipamentele oferite vor ajuta autoritățile să își modernizeze instrumentele generale de gestionare a managementului migrației și va facilita identificarea soluțiilor de protecție, colectare și păstrare a datelor procesate, în conformitate cu standardele internaționale.

„Microbuzele și cititoarele de pașapoarte pe care le oferim vor ajuta MAI și Biroul Migrație și Azil să ofere servicii esențiale refugiaților care intră în R. Moldova. Această donație face parte dintr-un program regional mai amplu, finanțat de Uniunea Europeană, pentru a sprijini gestionarea fluxului de refugiați. UE a alocat 15 milioane de euro pentru acest program, astfel încât să fie posibil transferul voluntar al persoanelor într-o manieră sigură și demnă”, a declarat șeful Delegației UE în Republica Moldova, Janis Mazeiks.

Echipamentele și vehiculele, în valoare totală de 125 000 de euro, precum și expertiza operațională pentru BMA, au fost susținute financiar prin asistența Uniunii Europene în cadrul proiectului „Supporting Protection, Transit, Voluntary and Informed Return and Reintegration of Eastern Partnership Citizens and Third Country Nationals affected by the conflict in Ukraine”.