Uniunea Europeană va oferi 250 de milioane de euro pentru ca Republica Moldova să poată depăși criza energetică. Anunțul a fost făcută de președintele Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, care se află în vizită la Chișinău.

Astfel, într-o conferință comună cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, șefa Comisiei Europene a explicat că din cei 250 de milioane de euro, 100 de milioane sunt granturi, alte 100 de milioane vor fi oferite sub formă de împrumuturi, iar 50 de milioane reprezintă sprijin bugetar.

„În ultimul an, UE a acordat 840 milioane de împrumuturi și granturi nerambursabile R. Moldova. Acum, R. Moldova se confruntă cu o criză energetică acută. E vorba de gaze și energie electrică. Noi ne vom asigura că facem tot posibilul ca R. Moldova să facă față acestei crize. De aceea, am pregătit un pachet suplimentar de susținere energetică pentru Republica Moldova. 200 de milioane de euro vor fi acordați, ca în caz de necesitate, Republica Moldova să își poate acoperi nevoile de gaz. Este vorba de 100 milioane de euro sub formă de granturi și 100 milioane sub formă de împrumuturi, de la 1 ianuarie 2023. Pe lângă aceasta 50 milioane de euro suplimentar vor fi acordați drept sprijin bugetar pentru a acorda susținere celor mai vulnerabile persoane. Totodată, lucrăm în strânsă colaborare cu donatorii externi. Pe 24 noiembrie, la Paris, va avea loc o nouă Platformă de sprijin pentru R. Moldova”, a menționat Ursula von de Leyen.

Oficialul european a mai subliniat că a venit în Republica Moldova pentru a demonstra cetățenilor de acolo că Uniunea Europeană este alături de ei.

„Rusia continuă războiul din Ucraina și țintește în special infrastructura critică. Sunt acte de o cruzime de neimaginat, care creează haos. Rusia folosește resursele energetice în calitate de armă și împotriva R. Moldova. Vreau să știți că solidaritatea europeană cu R. Moldova este de neclintit, la fel cum este de neclintit și solidaritate cetățenilor R. Moldova în raport cu refugiații din Ucraina. R. Moldova arată atașamentul față de valorile europene și sunt fericită că R. Moldova are statutul de stat candidat la acerare. Ați meritat acest lucru, e o recunoaștere clară a agendei proeuropene, bazată pe reforme. Luăm în calcul circumstanțele extrem de dificile cu care se confruntă R. Moldova din cauza războiului din Ucraina și fiți siguri că noi vă stăm alături în acest proces”, a precizat președintele Comisiei Europene.

Totodată, Ursula von de Leyen s-a arată sigură că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană.

Amintim că președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află astăzi, 10 noiembrie, într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Astfel, în această dimineață, oficialul european a avut o întrevedere cu președintele R. Moldova, Maia Sandu, după care au susținut o conferință de presă comună.

Totodată, mâine, la Chișinău, va ajunge președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, care are programate întrevederi cu șefa statului Maia Sandu, premierul Natalia Gavrița și președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu.

Vizitele înalților oficiali europeni au loc în contextul în Rusia a împins Republica Moldova într-o criză energetică fără precedent după ce Gazprom a luat unilateral și neîntemeiat decizia de a reduce considerabil livrările de gaze naturale.