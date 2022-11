Partidul Democrat din Moldova (PDM) și-a schimbat numele în Partidul Social Democrat European (PSDE).

Președinte al PSDE a fost ales Ion Sula, fost ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și ex-director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la Chișinău. Deciziile au fost adoptate duminica, 20 noiembrie, în cadrul Congresului X extraordinar al formațiunii.

În calitate de invitați la forum au participat președintele Partidului Social Democrat (PSD) din România, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților în Parlamentul României, vicepreședintele PSD România, Titus Corlățean, președintele Comisiei de politică externă a Senatului României, Victor Negrescu, deputat în Parlamentul European și alți reprezentanți ai PSD România.

În debutul lucrărilor Congresului, președintele interimar al PDM, Monica Babuc, a prezentat raportul de activitate pe perioada exercitării mandatului și acțiunile întreprinse în procesul de reconstrucție a partidului și de transformare a acestuia într-un veritabil partid social democrat european.

„Înțelegem misiunea actuală a partidului ca fiind una de a pune bazele stângii europene în R. Moldova. Putem da semnalul schimbării atât celor din interiorul organizațiilor de partid, cât și celor ce țin de prestația publică, acțiuni, prezență pe agenda socială, comunicare politică – toate acestea pentru a veni în suportul oamenilor, pentru a demonstra calitatea profesioniștilor noștri și pentru a oferi soluții durabile societății moldovenești aflate în impas”, a declarat Babuc.

Potrivit Monicăi Babuc, poziția de fondator al stângii europene va fi cu atât mai credibilă cu cât partidul va începe dezlipirea stângii din zona comunistă și prorusă, fapt ce va ajuta la relansarea politică a partidului.

Președintele PSD din România, Marcel Ciolacu, a apreciat parteneriatul strategic dintre cele două formațiuni, dorindu-le colegilor din R. Moldova mult succes, pentru a-și duce la bun sfârșit obiectivele propuse.

Totodată, președintele ales al PSDE, Ion Sula, a declarat că este determinat să consolideze echipa și să asigure revenirea PSDE la guvernare pentru dezvoltarea durabilă a republicii și bunăstarea cetățenilor.

În cadrul Congresului, au mai fost aprobate simbolul PSDE, modificări în Programul și în Statutul partidului și noua componență a Consiliului Politic Național.

La rândul său, președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a anunțat că a fost împotriva redenumirii formațiunii și că se retrage din politică „Nu am sprijinit și nici nu am votat schimbarea denumirii Partidului Democrat in PSDE. Am refuzat propunerea de a adera la noua formațiune politică și a fi membru al Consiliului National PSDE. Am anunțat delegații la congres ca nu voi adera la nici un partid politic în viitor”, a subliniat Dumitru Diacov.

Amintim că Partidul Democrat din Moldova este formațiunea care l-a propulsat pe controversatul oligarh Vlad Plahotniuc în viața politică de la Chișinău. În anul 2010 și 2014, el a fost ales deputat pe listele PDM, dar de fiecare dată a renunțat, în scurt timp, la mandat. Totuși, a redevenit activ în politică la finele anului 2015, atunci când a fost propus la funcția de premier. Chiar dacă nu a acces în această funcție, în 2016 a devenit președinte al Partidului Democrat și până în 2019 a condus de facto Republica Moldova.

În iunie 2019 după ce a pierdut puterea, Vlad Plahotniuc a fugit din Republica Moldova și a anunțat ulterior că a renunțat la șefia PDM. După plecarea lui Plahotniuc, Partidul Democrat din Moldova a încercat să își edifice o imagine fără influența oligarhului.

Astfel, după ce ieri și-a schimbat numele, PSDE susține că este singurul partid de centru stânga european, care promovează doctrina social-democrată, bazată pe echitate, solidaritate, politici economice social orientate. Formațiunea este membră a Partidului Socialiștilor Europeni (PES) și a Internaționale Socialiste și va dezvolta un parteneriat strategic cu Partidul Social Democrat din România.