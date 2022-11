Președintele României, Klaus Iohannis, a discutat miercuri, la Riga, cu omologul din Letonia, Egils Levits, despre „situația foarte dificilă în care se află Republica Moldova sub aspectul securității energetice”.

Astfel, într-o conferință de presă comună cu președintele din Letonia, șeful statului român a remarcat că solidaritatea și unitatea sunt esențiale la nivel european în gestionarea corectă a actualelor provocări.

„Referitor la criza energetică, am subliniat importanța coordonării apropiate pe temele de interes comun în plan european, în special în ceea ce privește securitatea aprovizionării și reducerea prețurilor. Am abordat și oportunitățile de cooperare în contextul tranziției energetice. Am discutat totodată și despre situația foarte dificilă în care se află Republica Moldova sub aspectul securității energetice și am prezentat măsurile de sprijin multifațetate ale României pentru Republica Moldova. România și Letonia sunt angajate în avansarea procesului de extindere a Uniunii Europene. Am reafirmat sprijinul pentru viitorul european al Balcanilor de Vest, precum și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, pe baza meritelor proprii”, a subliniat președintele Klaus Iohannis.

Amintim că președintele României s-a aflat miercuri la Riga într-o vizită oficială în capitala țării baltice, înainte de pleca, joi, 24 noiembrie, în Lituania, unde va avea o întâlnire cu președintele acestei țări, Gitanas Nausėda, gazda unui summit dedicat întăririi Flancului Estic al NATO.