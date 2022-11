Republica Moldova este „o preocupare foarte specială” pentru România. Declarația a fost făcută de președintele Klaus Iohannis după întrevederea pe care a avut-o luni, 28 noiembrie, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Astfel, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, șeful statului român a remarcat că România a ajutat întotdeauna Republica Moldova.

„Și nu doar începând din acest an, când au intrat în mari dificultăți, îi ajutăm, ci de când este România un stat democratic și Republica Moldova s-a angajat foarte ferm pe calea pro-europeană. R. Moldova are o președintă și o majoritate parlamentară pro-europene, pro-reforme. Noi suntem bucuroși și încurajăm această cale pro-europeană și pro-reformă. Noi facem un pic mai mult decât să îi încurajăm, îi ajutăm efectiv, cu expertiză, cu lucruri foarte concrete – energie electrică, carburant, lemn, gaz. Însă suntem foarte conștienți că, pentru oamenii simpli din Republica Moldova, lucrurile sunt foarte complicate și de aceea discutăm cu toți aliații, partenerii și prietenii pentru a găsi, și împreună, căi pentru a ajuta Republica Moldova. Personal nu am semne că s-ar prefigura schimbări în abordarea Republicii Moldova, ci, dimpotrivă, cred că oamenii au înțeles foarte bine că este o perioadă foarte complicată, și pentru ei, și pentru noi, dar asta nu înseamnă că reformele se opresc”, a subliniat președintele României.

El a mai remarcat că este nevoie de o infrastructură mult îmbunătățită de interconectare între cele două state. „Pentru noi, în România, provocarea este mare, fiindcă, în afară de reforme și sprijin punctual, pe care suntem foarte dispuși să îl dăm, este nevoie de realizarea unei infrastructuri mult îmbunătățite de interconectare, poduri, rețele și așa mai departe, și noi suntem pregătiți ca împreună să facem toate aceste lucruri”.

Totodată, Klaus Iohannis a subliniat că este „extrem de important ca Republica Moldova să rămână ferm angajată pe parcursul pro-european și democratic, și pro-reformă, dar, pe de altă parte, este clar că și cetățenii de rând de acolo, administrațiile locale au nevoie de un sprijin suplimentar, pe care suntem dispuși să-l oferim”.