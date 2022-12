Peste 15 mii de gospodării din raioanele Ungheni, Nisporeni, Glodeni și Fălești vor avea acces la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă, ca urmare a unui acord încheiat în acest sens între România și Republica Moldova, potrivit Radio Chișinău.

Acordul, ratificat astăzi, 1 decembrie, de Parlament, are drept scop construirea unui sistem de apeducte cu o lungime de peste 54 de kilometri ce va subtraversa râul Prut, pentru alimentarea cu apă potabilă și epurarea apelor uzate pentru 15,5 mii de gospodării din Republica Moldova.

„Este un moment emoționant, istoric și simbolic, anume de 1 Decembrie să avem acest dar din partea României. Eu, personal, și cred că nici colegii nu vom obosi niciodată să mulțumim României pentru toate gesturile pe care le-a făcut pentru noi, pentru tot ajutorul. Pentru toți elevii care studiază acolo. Eu, soția, și, în prezent, copiii mei studiază acolo. Felicit toți românii de pe o parte și alta a Prutului”, a declarat deputatul PAS, Gheorghe Agheorghiesei.

Și deputatul Adrian Cheptănari, originar din raionul Ungheni, a adăugat că „apa românească este așteptată de mult timp” de locuitorii din zonă.

„În 2000, am mers și am făcut Academia Militară în România, iar acolo învățam să mărșăluim cu cântecul: Treceți batalioane române Carpații. Astăzi am ajuns la o situație în care putem spune: Treci, apă românească, Prutul! Sângele apă nu se face. ApaVital Iași vă așteptăm să subtraversați Prutul cu apă românească și să ne ajutați așa cum o faceți de fiecare dată”, a adăugat acesta.

Proiectul de ratificare a Acordului privind construcția apeductului a fost votat inclusiv de deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.