Victor Ciobanu, analist politic de la Chișinău, consideră că Republica Moldova trebuie să își asigure securitatea, iar „neutralitatea nu înseamnă un stat dezarmat”.

Potrivit sursei citate, în prezent asistăm la o reconfigurare totală a arhitecturii de securitate în regiune.

„Neutraliștii” noștri care tot timpul insistă pe faptul că R. Moldova trebuie să fie dezarmată complet, am văzut și astfel de propuneri la anumite perioade – să ne dezarmăm integral. Iată că acum am văzut că neutralitatea este o garanție că rachetele rusești zboară cum vor deasupra teritoriului R. Moldova. Dacă noi am fi avut cel puțin un sistem antiaerian contemporan și din cele trei rachete anterior, încă una acum, ce au survolat spațiul R. Moldova, ar fi fost doborâte câteva, vă asigur, că Rusia nu își mai permitea acest lucru”, a menționat Victor Ciobanu.

El a remarcat că prin acest comportament Rusia sfidează de fapt poziția Republicii Moldova, chiar dacă anterior anume „Rusia a insistat mereu ca R. Moldova să rămână neutră” și nu cumva „să se apropie prea mult de NATO”.

„Or acum ceea se se întâmplă în regiune… trebuie să înțelegem foarte bine că asistăm la o reconfigurare totală a arhitecturii de securitate în zonă. Avem deja o Ucraină care am văzut, și la reuniunea NATO, că i s-a promis absolut clar și era evident că imediat după ce se încheie războiul Ucraina devine stat NATO. Poftim, Ucraina este în NATO, România de partea ceea este în NATO, noi în continuare stăm cu strategia de securitate din 2012. Gata se reconfigurează, la anul viitor, noi trebuie să fim pregătiți fie pentru o astfel de configurație și atunci R. Moldova trebuie să pretindă că devine stat NATO, fie pentru o alianță asemeni celei propuse de Boris Johnson: Marea Britanie, Polonia, Ucraina, R. Moldova. Dar noi într-un fel sau altul trebuie să ne asigurăm securitatea pentru că am văzut că suntem absolut deschiși în fața unei agresiuni și aici putem spune doar încă o dată „Slavă Ucrainei”, a punctat analistul politic pentru TVR Moldova.

Amintim că astăzi o nouă rachetă a căzut într-o livadă din apropierea orașului Briceni, localitate din nordul Republicii Moldova situată la frontiera cu Ucraina. Incidentul s-a întâmplat la o lună după ce rămășițele unei alte rachete a căzut în preajma localității Naslavcea din Republica Moldova.

Mai mult, la 10 octombrie, trei dintre rachetele lansate de Rusia spre Ucraina au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, în raioanele din regiunea transnistreană și deasupra raioanelor Florești și Soroca.