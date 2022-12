Trei ofițeri ai Jandarmeriei Galați au participat pentru două zile la ultima activitate comună derulată în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, ce a avut loc la Chișinău, la sediul Inspectoratului General de Carabinieri.

În cadrul acțiunii ,Increasing the professional capacities of staff involved in crowd and riot control operations in a cross-border context” cod 2SOFT / 4.3 / 93, au fost analizate activitățile și achizițiile făcute în cadrul proiectului, problemele întâmpinate pe timpul implementării acestuia, cât și modul lor de rezolvare și gradul de absorbție al proiectului.

Ultima zi a întrevederii a fost rezervată conferinței de închidere a proiectului, desfășurată în sistem video, atât cu echipa de proiect a Jandarmeriei Galați, cât și cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova și cei ai finanțatorului proiectului.

În final, atât jandarmii gălățeni cât și partenerii din Republica Moldova și-au exprimat disponibilitatea de a scrie și implementa un nou proiect european, care să contribuie la creșterea gradului de siguranță în zona frontierei externe a Uniunii Europene.