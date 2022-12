Guvernul Republicii Moldova va acționa în judecată concernul rus Gazprom pentru încălcarea flagrantă a prevederilor contractului semnat în toamna anului 2021. Un anunț în acest sens a fost făcut de vicepremierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.

Potrivit oficialului, autoritățile de la Chișinău intenționează să ceară și despăgubiri de la ruși, în condițiile în care aceștia au limitat livrările de gaze și au generat o criză energetică de proporții în Republica Moldova.

„Noi avem cu Gazprom un contract în care este specificat volumul de gaz pe care rușii trebuie să ni-l livreze, formula de calculare a prețului și modul de achitare. Noi am achitat tot. Criza energetică prin care trece acum R. Moldova este generată de Gazprom-Kremlin. Și vreau să fiu auzit când spun asta. Dacă acest concern și-ar onora azi angajamentele contractuale cu R. Moldova, criza energetică dispare și toți vor avea gaz și energie. Faptul că noi suntem nevoiți să cumpărăm gaz și curent de pe piață este din vina Gazpromului și juriștii noștri deja se ocupă de aceste detalii, pentru a acționa concernul rus în judecată pentru neexecutarea contractului. Și vom cere inclusiv despăgubiri colaterale, pentru că, din cauza lor, a trebuit să realocăm bani de pe alte segmente, să luăm credite… Noi am semnat un contract cu Gazprom și am mizat pe acel contract. Nu suntem în luna octombrie 2021 când ne-a expirat contractul cu Gazprom. Atunci ei puteau să ne spună că nu mai vor să semneze cu noi. Dar acum avem un contract în vigoare, iar Gazprom nu a cerut rezilierea lui. Nu a cerut nici diminuarea volumului. Nimic. Pur și simplu își ignoră angajamentele. Și va plăti pentru asta”, a declarat Andrei Spînu într-un interviu pentru Deutsche Welle.

În același context, vicepremierul a mai remarcat că rușii de la Gazprom nu pot fi parteneri de nădejde, întrucât „acțiunile lor au depășit cadrul economic și comercial”. Astfel, autoritățile de la Chișinău au declanșat câteva mecanisme pentru ca Republica Moldova să poată scăpa de șantajul energetic rusesc.

„Am elaborat o strategie energetică până în 2050. Dar până la sfârșitul acestui mandat trebuie să avem linia de interconectare cu România (Vulcănești-Chișinău) de 400 kilovolți dată în exploatare și să ducem în fază finală linia Bălți-Suceava de interconectare cu România de 330 kilovolți. „Transelectrica” și „Moldelectrica” au depus un proiect în acest sens la Comisia Europeană iar până la sfârșitul lunii decembrie ar urma să fie luată o decizie în privința finanțării lucrărilor la această linie electrică. De asemenea, vom construi două termocentrale de înaltă eficiență, care ar urma să genereze împreună vreo 300 de megawați. Și, în plus, lucrăm la crearea sistemului de energie regenerabilă. Vom crește masiv investițiile în acest sens. În 2023 vom lansa o licitație pentru capacități mari. Cred că în 2025 vom avea cel puțin 30% din necesarul de curent acoperit cu energie regenerabilă”, a remarcat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de la Chișinău.

Menționăm că din octombrie, concernul rus Gazprom a redus considerabil volumul de gaz pentru Republica Moldova. Iar din luna noiembrie, gigantul rus furnizează doar 51% din cantitatea contractată, adică 5,7 milioane de metri cubi pe zi. Acest volum ajunge acum în regiunea separatistă transnistreană, în schimbul energiei electrice livrate Chișinăului de către Centrala de la Cuciurgan.