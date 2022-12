În primăvara anului viitor, într-o dată istorică importantă, Parlamentul R. Moldova ar putea vota pentru înlocuirea termenului de „limba moldovenească” din Constituție, cu „limba română”. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Bună seara” de la „Moldova 1”.

Întrebat de ce actuala guvernare nu acționează, după ce experții au arătat că nu ar fi nevoie de majoritate constituțională în Parlament pentru a schimba sintagma „limba moldovenească” din art. 13 al Constituției votate de agrarienii moldoveniști în 1994, spicherul a declarat că ar fi vorba doar despre „o părere”, dar că ar fi „șanse să corectăm greșelile istorice”.

„Până la sfârșitul acestui an nu o să reușim, dar o s-o facem. Când faci ceva cu o încărcătură simbolică, emoțională mare, trebuie s-o faci și într-un context legat de un eveniment istoric important. S-ajungem sănătoși în primăvară și probabil atunci o să fie un moment și o dată istorică importantă pentru a veni cu astfel de inițiative”, a declarat președintele Parlamentului.

Recent, fostul președinte al Curții Constituționale, Tudor Panțîru, afirma că, după ce Înalta Curte a emis hotărârea din 2013 prin care a stabilit că textul Declarației de Independență, unde este indicată limba română, prevalează asupra Constituției cu „limba moldovenească” aprobată mai târziu, este suficientă doar intervenția organelor Executivului responsabile de ajustarea textului actelor normative în conformitate cu hotărârile Curții.