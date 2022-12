Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe al României, a declarat astăzi, la Chișinău, că în prezent nu există informații privind riscul unui eventual atac al Rusiei împotriva Republicii Moldova.

Șeful diplomației de la București a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că nu a văzut declarațiile directorului SIS de la Chișinău potrivit cărora Rusia ar avea în plan să invadeze Republica Moldova și că nu speculează niciodată asupra unor situații ipotetice.

„Ceea ce pot să văd în momentul de față în situația din teatrul de operațiuni din Ucraina este că războiul pe care Rusia îl duce împotriva statului vecin este unul care nu are succes. Vedem Rusia în defensivă, vedem Ucraina într-o poziție destul de bună în teatrul de operațiuni. Prin urmare, nu cred în astfel de construcții, care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Dacă va fi nevoie, sigur că noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și o declarație pe care nu am văzut-o. Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen”, a menționat ministrul Bogdan Aurescu, aflat în vizită la Chișinău.

Amintim că Alexandru Musteață, directorul Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, a declarat în cadrul unui interviu că Rusia ar avea în plan să invadeze și Republica Moldova la începutul anului 2023.

Ulterior, SIS din Republica Moldova a venit cu anumite precizări în acest sens, subliniind că Alexandru Musteață a menționat că „obiectivul Rusiei de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Rusiei spre această direcție ar putea avea loc în 2023. De asemenea, punerea în aplicare a acestora depinde de evoluțiile războiului din Ucraina”.